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Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

19.08.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Cengiz Sarı (40), evinin önünde boşandığı eşinin kardeşleri H.D. ve M.D. ile tartıştı.

Tartışma sırasında silahla yaralanan Sarı, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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cinayet Sivas Şarkışla

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