Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Gültekin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda Cengiz Sarı (40), evinin önünde boşandığı eşinin kardeşleri H.D. ve M.D. ile tartıştı.

Tartışma sırasında silahla yaralanan Sarı, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan H.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.



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