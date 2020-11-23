YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 23.11.2020 23:36 | Son Güncelleme

Sivas'ta silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi silahla, 1 kişi de bıçakla yaralandı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda iki grup halinde karşılaşan A.Y. (20), Ç.P. (30), M.U. (29), C.B. (29), T.B. (26) ve F.B. (32) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada A.Y. ile M.U. av tüfeğiyle, Ç.P. ise bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karışan üç şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyorBu ilçeye gelen 30 dakikada hem yazı hem kışı yaşıyor
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

Sivas Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:24
İkindi
14:55
Akşam
17:17
Yatsı
18:40

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Aker Eczanesi
Merkez
Güldeş Eczanesi
Merkez
Yıldırım Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Zara Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.