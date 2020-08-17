Sivas'ta sokak düğünlerine Kovid-19 kısıtlaması

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokak düğünlerinin 19.00 ila 22.00 saatlerinde yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi.

Bu kapsamda düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Sokak düğünlerinin 19.00-22.00 saatleri arasında yapılması, belirtilen saatler dışında düğün, kına, sünnet yapılmaması, sokak düğünlerinde yemek ikramının yapılmaması, dar alanlarda sokak düğünlerinin yapılmaması, köylerdeki düğünlerin ise yemek ikramı olmaksızın 19.00-22.00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

