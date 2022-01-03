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Sivas'ta sokak kedileri sıcak yuvaya kavuştu

03.01.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta sokak kedileri sıcak yuvaya kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta, belediye tarafından hayata geçirilen "kedi evi" projesi sayesinde sokak kedilerine soğuk kış günlerinde sıcak ortamda barınma imkanı sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, soğuk hava şartlarından etkilenen kedilerin barınma, mama ve bakımlarının karşılanacağı "kedi evleri"nin ilkini Ethembey Parkı'na yerleştirdi.

Kış şartlarının zorlu geçtiği Sivas'ta, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan ahşap evler, kentin farklı bölgelerine yerleştirilecek.

Özellikle kedilerin barınma, su, mama ve bakımları noktasında büyük kolaylık sağlayacak "kedi evleri" projesiyle, sokak hayvanlarının yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Kedi popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek "kedi evleri", hayvanseverlerin de görüşleri alınarak aynı anda 18 kedinin barınabileceği şekilde inşa edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman ile "kedi evinin" ilkini parka yerleştiren hayvanseverler, projeye katkılarından dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

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