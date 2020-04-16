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Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

SİVAS HABERLERİ  | 16.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

Sivas’ta sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 7 şahıs gözaltına alındı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Son 7 gün İçerisinde yapılan operasyonlarda,1 adet narkotik madde kullanmaya yarayan aparat,1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara cezai işlem uygulandı, emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.Sivas Emniyet Müdürlüğü, Narkotik maddeler üzerinde sokak satıcılarına karşı çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Sivas’ta sokak satıcılarına operasyon

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