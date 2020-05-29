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Sivas’ta sosyal mesafeli Cuma Namazı kılındı

SİVAS HABERLERİ  | 29.05.2020 15:31 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde salgın dönemi normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı.Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camiler 74 gün önce toplu halde ibadete kapanmıştı.

Sivas’ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde salgın dönemi normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı.
Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında camiler 74 gün önce toplu halde ibadete kapanmıştı. Sivas’ın Zara, Gemerek, Altınyayla, Gürün, Ulaş ve Kangal ilçelerinde normalleşme süreci kapsamında, ilk cuma namazı kılındı. Namaz, Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek kılındı. Namaz öncesi vatandaşlara antiseptik ve maske dağıtıldı. Namaz öncesi cami önlerinde şükür kurbanları kesildi.
Zara İlçe Müftülüğü tarafından Zara Mehmet Akif Ersoy Camisinde program düzenlendi. Zara İlçe Müftülüğü görevlilerince şükür kurbanı kesilerek, hatim duası yapıldı.
Konu hakkında açıklama yapan İlçe Müftü Vekili Dursun Yiğit, "Salgın nedeniyle cemaatimiz camisiz, camilerimiz de cemaatsiz kaldı. Zara Kaymakamlığı’nın aldığı karar ile Merkez Çarşı Camisi, Mehmet Akif Ersoy Camisi, Hazreti Ali Camisi ile Çam Mehmet Camisinde alınan tedbirler kapsamında Cuma Namazından itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları cemaatle kılınabilecek" dedi.

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İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:34
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:40

Sivas Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Elif Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
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