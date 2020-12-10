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Sivas’ta suya bu yılda zam yok

SİVAS HABERLERİ  | 10.12.2020 14:07 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl suya zam yapmayan Sivas Belediye meclisi, bu yıl da pandemi dolayısıyla suya zam yapmama kararı aldı.Sivas Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl suya zam yapmayan Sivas Belediye meclisi, bu yıl da pandemi dolayısıyla suya zam yapmama kararı aldı.
Sivas Belediyesi aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin başkanlığında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl suya zam yapmayan belediye meclisi, bu yıl da zam yapmama kararı aldı. Pandemi nedeniyle İşyerlerini kapatan esnaflara yapılacak olan 1500 TL’lik destek paketinin de oy birliği ile kabul edildiği toplantıda ayrıca belediye mülkiyetinde bulunan kiracıların kiralarının 3 ay ertelemesi yine oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Meclis Salonunda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerinin yanı sıra belediye başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Esnaflara ve vatandaşlara verilecek olan destekler hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Bilgin; “Bu zorlu süreçte esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmak, yük olan değil yük alan belediyecilik anlayışıyla devlet millet kaynaşmasının bir örneğini sergilemek ve göreve geldiğimiz günden beri dilimize pelesenk olmuş sosyal belediyeciliği ön plana çıkarmak için bazı destek paketlerini açıklayalım istedik. Bunlardan en önemlileri genelge kapsamında işyerlerini kapatmak durumunda kalan esnaflarımızın yanında olmak bu nedenle de işyerlerini açamayan belediye kiracılarımızdan 3 ay süreyle kira bedellerini almamayı, Belediye kiracılarımız için 2021 yılı kira artışı yapılmamasını ve genelge kapsamı dışında kalan kiracılarımızın kira bedellerini de faiz ve gecikme zammı uygulanmaksızın 3 ay süreyle ötelenmesini öneriyoruz. Diğer bir konu ise 2021 yılı su ücretleri. Önümüzdeki yıl için geçen yıl gibi suya zam yapmamayı öneriyoruz bu önerilerimizi de meclisimizin takdirine sunuyoruz” dedi.
Toplantıda, pandemi sürecinde vatandaşa ve esnafa yapılacak destek paketleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

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