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Sivas'ta SYDV'den alınan ve internetten satışa çıkarılan kömürlere el konuldu

SİVAS HABERLERİ  | 16.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta SYDV'den alınan ve internetten satışa çıkarılan kömürlere el konuldu

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 kişinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) yardım olarak aldığı ve internet üzerinden satışa çıkardıkları yaklaşık bir ton kömür geri alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. ile Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan E.D'nin Sivas Valiliği SYDV'den yardım olarak aldıkları yaklaşık bir ton kömürü, yaygın olarak kullanılan bir e-ticaret platformundan satışa çıkardıkları tespit edildi.

SYDV ekipleri, üzerinde "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" ile "para ile satılmaz" yazılan torbaların fotoğrafını da siteye koyarak kömürleri satmaya çalışan kişilerle alıcı gibi irtibata geçti.

Daha sonra evlere giden ekipler, kömürleri kamyona yükleyerek vakfa getirdi.

S.Ç. ve E.D'ye bir daha kömür yardımı yapılmayacağı öğrenildi.

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