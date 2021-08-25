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Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü

25.08.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta tamir ettiği kamyonunun altında kalan kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde tamir ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Şerefiye köyünde kamyonunu tamir eden Ş.Y. (64) krikonun kayması sonucu lastiğin altında kaldı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonun altından çıkartılan Ş.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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