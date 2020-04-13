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Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti

SİVAS HABERLERİ  | 13.04.2020 13:08 | Son Güncelleme

Sivas'ta tarlasını ekemeyen yaşlı adamın imdadına Gençlik Merkezi üyeleri yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan Musa Budak'ın (85) tarlasını, Gençlik Merkezi üyeleri ekti.

İlçe merkezinde oğluyla yaşayan Musa Budak, 65 yaş ve üstünü kapsayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarlasını ekemeyince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi üyelerinden yardım istedi.

Budak'ın yaşadığı eve gelen Gençlik Merkezi üyeleri, traktör kullanarak Budak'ın tarlasını ekti, bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik, "Türkiye genelinde bir salgın var. Bu salgın nedeniyle köylerde, şehir merkezlerinde yaşı ilerlemiş vatandaşlarımıza devletin şefkat elini götürmek ve onlara yardımcı olmak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik merkezleri olarak çalışıyoruz." dedi.

Evden çıkamadığı için tarlasını ekemediğini bu yüzden de yardım istediğini belirten Musa Budak da "Devletimiz yardımcı oluyor, her şeyimizi veriyor. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

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Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aytaç Keklik Hafik Sivas

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