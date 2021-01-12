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Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı

12.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan genç ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.K. (22) husumetli olduğu ileri sürülen H.G. (27) ile Yukarıkale Mahallesi yolunda karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.G, tabancayla O.K'ye ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan O.K, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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