YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayından kumanya ve yemek

Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayından kumanya ve yemek

23.01.2022 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta tipinin geçmesini bekleyen yolculara Türk Kızılayından kumanya ve yemek

SİVAS (AA) - Türk Kızılayı Sivas Şubesi, tipi nedeniyle misafirhane, pansiyon ve dinlenme tesislerinde bekleyen vatandaşlara kumanya ve sıcak yemek ikramında bulundu.

Kenti çevre illere bağlayan kara yollarında dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar ve tipi nedeniyle dinlenme tesisleri, pansiyon ve kurum misafirhanelerinde 2 bini aşkın yolcu ağırlanıyor.

Türk Kızılayı Sivas Şubesi gönüllüleri, dün geceden itibaren Kangal ve Ulaş ilçelerindeki misafirhane, pansiyon ile Sivas-Kayseri kara yolu güzergahında bulunan Taşlıdere mevkisindeki dinlenme tesislerinde konaklayan vatandaşlara sıcak yemek ve kumanya dağıttı.

Ulaşımın sağlanamadığı Sivas-Erzincan karayolunun Kızıldağ Geçidi'ndeki tesislerde bekleyenlere ise kumanya dağıtımına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Cesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişmeCesedini benzinle evin banyosunda yakmışlardı! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme
Sivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendiSivas'ta kaçak içki operasyonu düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:49
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:10
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

Balıkesir'de bir kadın eşi tarafından sokakta tabancayla öldürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Yeni Kızıltepespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.