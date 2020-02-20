YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta toplu taşımaya zam

Sivas’ta toplu taşımaya zam

SİVAS HABERLERİ  | 20.02.2020 09:06 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda Sivas’ta toplu taşıma ücretlerinde zamma gidildi.Zamlı tarife özel halk otobüslerinde bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.Zam kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Arslan, en son zammın 17 ay önce yapıldığını söyleyerek maliyetlerin arttığına dikkat çekti.Kooperatif Başkanı Arslan, “En son zam kararı 17 ay önce alınmıştı.

Sivas Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda Sivas’ta toplu taşıma ücretlerinde zamma gidildi.
Zamlı tarife özel halk otobüslerinde bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.
Zam kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Arslan, en son zammın 17 ay önce yapıldığını söyleyerek maliyetlerin arttığına dikkat çekti.
Kooperatif Başkanı Arslan, “En son zam kararı 17 ay önce alınmıştı. İşletme maliyetlerimizin aşırı derecede yükselmesi, araçlarımızın yeni nesil olması nedeniyle yedek parça maliyetlerinin artması, mazota gelen zam, çalıştırdığımız şoförlere yaptığımız zamlar, taşıt vergilerine gelen zamlar bizi böyle bir karara zorladı. Gelen zam da afaki değil” dedi.
Yüzde 7 ila 8 oranında zam yapıldığını belirten Arslan, “Yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Öğrenci 1 lira 75 kuruştan 1 lira 90 kuruşa, tam 2 lira 40 kuruştan 2 lira 60 kuruşa, araç içi de 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseltildi” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Pienn’e yılın yenilikçi tasarım ödülü

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Kayserispor - Konyaspor maçı biletleri satışa cıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Sivas Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:12
Öğle
12:51
İkindi
15:50
Akşam
18:19
Yatsı
19:37

Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Nasuhoğlu Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

Doğalgaz Kullanımı Yorganları İnceltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.