YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı

Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı

SİVAS HABERLERİ  | 31.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın Nisan ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen 52 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın Nisan ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.
Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen 52 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Kentte Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 113 olarak kayıtlara geçti.
Sivas’ta 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazası 323’e ulaştı. Bu kazalar sonucu 8 kişi öldü, 621 kişi ise yaralandı. Kentte 4 ay içerisinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası da 655 olarak tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yasağı hiçe sayarak iskelede manzaranın tadını çıkardılar

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Yılda 3 ton mantar üretiyor

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Gaziantep’te işlek cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Büyükçekmece’de 1 Haziran hazırlıkları başladı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Sivas Namaz Vakitleri 31 Mayıs Pazar

İmsak
03:09
Sabah
04:59
Öğle
12:35
İkindi
16:31
Akşam
20:00
Yatsı
21:42

Sivas Nöbetçi Eczaneler31 Mayıs Pazar

Kurugöl Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak

Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

Kaymakam ev ev dolaşarak çocuklara bayram harçlığı dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.