Sivas’ta trafik kazaları 1 ayda 6 can aldı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, bu yılın Nisan ayında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde edilen istatistiki verileri açıkladı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığının verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta Nisan ayında meydana gelen 52 ölümlü-yaralanmalı kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Kentte Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası ise 113 olarak kayıtlara geçti.

Sivas’ta 2020’nin Ocak-Nisan ayları arasında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı trafik kazası 323’e ulaştı. Bu kazalar sonucu 8 kişi öldü, 621 kişi ise yaralandı. Kentte 4 ay içerisinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası da 655 olarak tespit edildi.

