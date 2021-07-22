Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Şenkut Evren'in (28) kullandığı 07 HM 111 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Kartalca köyü yakınlarında devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan annesi Rabiha Kalkan Evren (57) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabiha Kalkan Evren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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