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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

20.08.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.

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trafik kazası Sivas

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Sivas Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cuma

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Demet Eczanesi
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