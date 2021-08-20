Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı otomobil, Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
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