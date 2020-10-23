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Sivas’ta trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 23.10.2020 22:01 | Son Güncelleme

Sivas’ta hafif ticari aracın virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara karayolunun 8.

Sivas’ta hafif ticari aracın virajı alamayarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. A.S. idaresindeki 16 KL 797 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi A.S. yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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