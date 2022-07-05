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Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

05.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralanırken, Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi 1 saat ulaşıma kapandı.

Abdulhakim Çaylak yönetimindeki 35 ZD 112 plakalı kamyonet, Sivas-Kayseri kara yolu Koyuncu köyü yakınlarında devrildi.

Sürücü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Şahizer Cimşit ve Miraç Bozkurt, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sivas-Kayseri kara yolunun tek şeridi ulaşıma kapandı. Kaza yapan kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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trafik kazası Sivas

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