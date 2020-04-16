YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas’ta trafik Kazası: 4 Yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 16.04.2020 12:15 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu Suşehri ilçesi mevkiinde meydana geldi.

Sivas’ta trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 Karayolu Suşehri ilçesi mevkiinde meydana geldi. Y. A. yönetimindeki 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs, Şerefiye kavşağında S. S. yönetimindeki 58 M 9289 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 61 EZ 297 plakalı kapalı kasa minibüs sürücüsü Y. A. ile diğer minibüste bulunan A. E. , D.B. ve E. E. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas’ta trafik Kazası: 4 Yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Hafızlık yarışmasında kazandığı tam altını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Sivas Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:16
Sabah
05:46
Öğle
12:37
İkindi
16:19
Akşam
19:18
Yatsı
20:41

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Başak Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Kavga var dediler, sürpriz yaptılar

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıydılar

Yasağa uydular, nikahlarını yalnız kıydılar

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aşık Veysel’in Oğlu Ahmet Şatıroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.