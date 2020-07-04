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Sivas’ta trafik kazası:1 yaralı

SİVAS HABERLERİ  | 04.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Sivas’ta otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde kent merkezi, Fethi Akyüz Caddesinde meydana geldi.

Sivas’ta trafik kazası:1 yaralı

Sivas’ta otomobille, hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde kent merkezi, Fethi Akyüz Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Ö.D. idaresindeki 38 EY 179 otomobil, T.T. idaresindeki 58 ABA 546 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta 38 EY 179 plakalı otomobilde bulunan bir kadın yaralandı. Yaralı itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili incele başlattı.

Sivas’ta trafik kazası:1 yaralı

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Duman Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
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