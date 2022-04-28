SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik kazasında anne ve iki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametinden Sivas'a giden Mustafa Yıldız (31) yönetimindeki 58 AZ 090 plakalı otomobil, Taşlıdere mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından önündeki Hasan Yılmaz (32) yönetimindeki 58 FK 700 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 58 FK 700 plakalı otomobildeki Seda Yılmaz (21) ile çocukları Mert (3) ve 40 günlük olduğu öğrenilen Elif Sena Yılmaz yaralandı.

Bölgeye ihbar üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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