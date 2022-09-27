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Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

27.09.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Şerife Özler'in (20) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Özler'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özler'in ailesi, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof. Dr. Hakan Yekbaş ile vatandaşlar ve öğrenci arkadaşları katıldı.

O.İ. (21) yönetimindeki 27 RM 466 plakalı otomobil, dün, İnönü Bulvarı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Özler'e (20) çarpmış, kazada ağır yaralanan genç kız, SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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trafik kazası Cenaze namazı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 27 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:17
Öğle
12:28
İkindi
15:50
Akşam
18:29
Yatsı
19:47
Sivas ECZANELER
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