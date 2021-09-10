Sivas'ta traktörün römorkuyla odunlar arasında sıkışan sürücü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde traktörün römorku ile odunlar arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Zekeriya Altınışık'ın (71) Aşağıtepecik köyündeki evinin bahçesinde çalışır durumda bıraktığı odun yüklü traktör, geriye doğru hareket etmeye başladı.

Altınışık, bu sırada bir kısmını indirdiği odunlar ile römork arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürülen Altınışık'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından ailesine teslim edildi.



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