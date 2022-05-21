Sivas'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen lezzet şenlikleri başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesiyle tüm iller ile büyükelçiliklerde 21-27 Mayıs'ta kutlanacak "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Sivas'ta lezzet şenlikleri düzenleniyor.

Valiliğinin koordinasyonunda Sivas Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile birçok kurum ve sponsor firmanın destekleriyle yapılan etkinlikler, tarihi Osmanağa Konağı'ndaki açılış konuşmalarıyla başladı.

Programda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kültürel birikimin en iyi gözlenebilir alanlarından biri olan mutfak kültürünün tanıtılmasına yönelik etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türk mutfağı, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan, birçok medeniyetin etkisiyle şekillenmiş zengin bir kültürü kapsar. Mutfak kültürümüze baktığımızda, bölgesel farklılıklar gösteren tek düze olmayan bir zenginliğe sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Kültürümüzün bir yansıması ve turizm değeri olan bu birikimi koruyarak bu tür etkinliklerle gelecek kuşaklara yansıtmalıyız." dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de zengin Türk mutfağının, dünya mutfaklarından geri kalır bir yanı olmadığına dikkati çekerek, "Maalesef son dönemde hızlı yaşamın bir sonucu olarak mutfak kültürümüz fast food'a kaydı. İnşallah bu tür etkinliklerle mutfak kültürümüz üzerinde bir farkındalık oluştururuz ve yöresel yemeklerimizi tekrar sofralarımızda görmeye başlarız." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ise hafta dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek etkinliklerle zengin Türk mutfağı kültürünün tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından tarihi konakta Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı yapıldı, kentin yöresel lezzetleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Ardından, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) İl Temsilcisi şef İshak Kaan Usta, Sivas Aşçılar Derneği Başkanı şef Cemil Ceylan ile Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı şef Mesut Bingöl'ün konuşmacı olarak katıldığı "Geçmişten Geleceğe Türk Mutfağı" konulu söyleşi düzenlendi.

Tarihi konaktaki etkinlik, Türk mutfağı lezzetlerinden oluşan "gastro şov" gösterisiyle son buldu.

