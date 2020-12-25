YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

SİVAS HABERLERİ  | 25.12.2020 10:37 | Son Güncelleme

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

SİVAS (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlardan Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Ulaş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen gölün yüzeyi de kısmen buzla kaplandı.

Yerli ve göçmen kuşların barındığı önemli sulak alanlardan biri olarak bilinen gölde yaşayan sakar meke kuşları ve yaban ördekleri bu durumdan olumsuz etkilendi.

Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmada sıkıntı yaşayan kuşların, bir bölümü buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştıkları gözlemlendi.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan göl çevresi, geniş sazlıklarıyla özellikle yaz ve bahar mevsiminde elmabaş, kılkuyruk gibi ördek türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerden Mehmet Bakır, AA muhabirine Ulaş Gölü'ne ilk kez geldiğini söyledi.

Göl ve çevresinin muhteşem güzellikler barındırdığını dile getiren Bakır, "Çok güzel bir göl. Bence burası hem Sivaslılar hem de farklı şehirlerden gelecekler için büyük önem arz ediyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı 4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu

Sivas Namaz Vakitleri 25 Aralık Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:37
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:45

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cuma

Gülaçtı Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.