YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

25.12.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

SİVAS (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nin, yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan önemli sulak alanlarından Sivas'taki Ulaş Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı.

Kente 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünen göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Yılın her mevsimi ilgi odağı olan gölü, kışın da doğa tutkunları ziyaret ediyor.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDilan Çiçek Deniz aileye girdi!Dilan Çiçek Deniz aileye girdi!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandıSivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:37
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

Bahar Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Selma Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Bahar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.