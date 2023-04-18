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Sivas'ta ulaşımı rahatlatacak köprülü kavşağın yapımına başlandı

18.04.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta, Numune Hastanesi ayrımında yaşanan trafik yoğunluğunu gidermesi öngörülen köprülü kavşağın inşaatına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas-Erzincan çevre yolu üzerinden Numune Hastanesi'ne bağlantıyı sağlayan kavşaktaki trafik sıkışıklığını çözüme kavuşturmak amacıyla başlatılan köprülü kavşak projesini inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy ve ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgin, projeyi yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen Numune Hastanesi köprülü kavşak ve üstgeçit inşaatının hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Şehrimizin önemli ulaşım projelerinden bir tanesi. Hastanenin de bölgeye gelmesi ile yoğun bir trafik oluşuyordu. Çözüme kavuşturmak amacıyla Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün yapmış olduğu proje ihale edilerek inşaat çalışmaları başladı." ifadelerini kullandı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Burada nimet-külfet dengesi var. Projenin hayata geçmesi için belli güzergahların kapatılması gerekiyor. En hızlı şekilde trafik akışının sağlanacağı şekilde planlama yapıldı. İnşaat sürecinde de birtakım aksamalar olabilir, bu noktada hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Proje tamamlandığı zaman kesintisiz ulaşım sağlamış olacağız." açıklamasında bulundu.

Karayolları 16. Bölge Müdürü Türksoy ise ihale süreci ve yer tesliminin ardından çalışmanın başladığını aktardı.

Fore kazık çalışmalarına başlayacaklarını belirten Türksoy, "İlk etapta Erzincan istikametinin trimer kazısını tamamladık, köprü ayakları ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Trafik sirkülasyonunu da karşılıklı olarak projelendirip imza altına aldık. Akışta herhangi bir problem yok, çalışmalarımız yıl sonunda tamamlanacak." ifadesini kullandı.

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