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Sivas'ta "Uluslararası Nuri Demirağ İHA Yarışması" düzenlendi

25.05.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta "Uluslararası Nuri Demirağ İHA Yarışması" düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta düzenlenen uluslararası robot yarışması kapsamında, "Uluslararası Nuri Demirağ İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması" gerçekleştirildi.

Kentte dün başlayan uluslararası robot yarışmasının ikinci gününde 4 Eylül Spor Vadisi'nde "Uluslararası Nuri Demirağ İHA Yarışması" düzenlendi. Yarışmaya, Türkiye ve Azerbaycan'dan 56 takım katıldı.

Takımlar kendi geliştirdikleri İHA'larla verilen görevleri tek tek yerine getirerek, en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalıştı.

Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yarışmada dereceye girecek ilk 3 takıma kupa verilecek.

Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenim gören, Albatros Takımı'nın kaptanı Yusuf Çıbıkçı, kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen takımlara da başarılar dileyerek, "Yarışmalar hızla devam ediyor. Geliştirmelerimizi tamamladık, testlerimizi yapıyoruz. İnşallah derece alacağız." diye konuştu.

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