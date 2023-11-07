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Sivas'ta "Uluslararası Türk Aşıklık Geleneği ve Aşık Veysel" sempozyumu düzenlendi

07.11.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Motif Vakfınca, Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla "Uluslararası Türk Aşıklık Geleneği ve Aşık Veysel" konulu sempozyum düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile kadim bir Anadolu şehri olan Sivas'ta, aşıklık geleneğinin de yaşatılmaya devam ettiğini belirtti.

Bu toprakların Aşık Veysel, Zaralı Halil ve Aşık Ruhsati gibi sayısız ozan yetiştirdiğini vurgulayan Yıldız, "Aşıklık geleneğinin güçlü temsilcilerinden biri olan Sivaslı ozanımız Aşık Veysel'in vefatının 50. seneidevriyesi olan 2023 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır." ifadesini kullandı.

Yıldız, bu kapsamda üniversite olarak geleneklere sahip çıktıklarını ve yeni kuşaklara aktarmak için sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan Aşık Veysel, şiirlerinde her zaman birlik ve beraberliği öğütlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle düzenlenen sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Motif Vakfı Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Ömür Ceylan ise Cumhuriyet'in 100. yılında Aşık Veysel'in yetiştiği kadim şehir Sivas'ta ve Cumhuriyet Üniversitesinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

İki gün süren sempozyumda, Türk Aşıklık Geleneği ve Aşık Veysel ile ilgili sunumlar yapıldı.

Programa, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Yekbaş, Motif Vakfı Genel Başkanı Mehmet Zeki Baykal, kurum müdürleri, akademisyenler, davetliler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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