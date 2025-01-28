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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA AA
28.01.2025 11:47
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Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının araçları ve ikametlerindeki aramalarda, 184,48 gram metamfetamim, 6,9 gram esrar, yaklaşık 27 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 3'ü hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Sivas uyuşturucu

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