Sivas'ta uyuşturucunun etkisindeyken araç kullanan iki sürücüye 12 bin 666 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta, kullandıkları uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullandıkları tespit edilen iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası uygulandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisinde araç kullanırken yakalanan iki sürücüye 12 bin 666 lira para cezası kesildi, ehliyetlerine 5'er yıl süreyle el konuldu.

Şüpheliler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da işlem yapıldı.

