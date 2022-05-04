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Sivas'ta üzerine yıldırım düşen kişi öldü

04.05.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta üzerine yıldırım düşen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde üzerine yıldırım düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Purunsur Mahallesi Göldağı mevkisinde mantar toplayan 62 yaşındaki Alaattin Öztürk'e yıldırım isabet etti.

Öztürk, çarpmanın etkisiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cesedi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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