YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

29.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapım aşamasındaki yük vagonuna sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte vagon imalatı yapan bir fabrikada yavru kedinin, yapımı süren bir vagonun boşluk kısmına sıkıştığını görenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kediyi ve sıkıştığı bölgeyi zeytinyağı ile yağlayan itfaiye ekipleri, hayvanı sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Sivas'ta vagona sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteğiSivas'tan sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Sel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyorSel bölgesindeki diyaliz hastaları hastaneye helikopterle ulaştırılıyor
Van-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesiVan-İran sınırının güvenliği için yeni araç takviyesi
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:05
Sabah
05:00
Öğle
12:40
İkindi
16:37
Akşam
20:11
Yatsı
21:57
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.