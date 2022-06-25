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Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

25.06.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta vücuduna korkuluk demiri saplanan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir evin bahçesini çevreleyen demir korkulukların üzerine düşen kedinin yardımına itfaiye yetişti. ​​​​​​​

Esenyurt Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesini çevreleyen demir korkuluğun üzerine düşen kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, vücuduna demir korkuluğun saplandığı kediyi sakinleştirmek için su verdi.

Daha sonra korkuluk demirini kesen ekipler, kediyi yakındaki bir veteriner kliniğine götürdü.

Vücudundaki demir çıkarılan kedinin tedavisi sürüyor.

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