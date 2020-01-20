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  4. Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı

Sivas’ta yaban hayatı unutulmadı

SİVAS HABERLERİ  | 20.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Sivas’ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.Zara ilçesinde karın yağması ve havaların soğuması ile yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı.

Sivas’ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından kış günlerinde beslenecek yem bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.
Zara ilçesinde karın yağması ve havaların soğuması ile yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar unutulmadı. Kaymakam Mehmet Sayın birlikteliğinde, Doğa, Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, Doğa, Koruma ve Milli Parklar Şefi Ahmet Turan Solmaz, Zara Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği Başkanı Necat Arslanbulut’un da katılımı ile Tödürge Gölü ve çevresinde, avlanmaya kapalı sahada yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Zara Kaymakamı Mehmet Sayın konu hakkında yaptığı açıklamada, "Soğuyan havalar nedeniyle doğada yaşayan canlılar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Biz de yaban hayvanlarının kışı kolay atlatabilmeleri için doğaya çeşitli yemler bırakıyoruz" dedi.

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