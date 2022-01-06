Sivas'ta yamaçtan düşen kaya nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yamaçtan kaya düşmesi sonucu ulaşıma kapanan köy yolu, açıldı.

Bölgede etkili olan yağışın ardından Tatar-Kale köy yolu, yamaçtan düşen kaya nedeniyle ulaşıma kapandı.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kaya parçasını kaldırmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



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