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Sivas’ta yapılamaz denileni yaptı, şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor

25.08.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir vatandaş bozkırda kurduğu serada ‘Burada yetişmez’ denilen domates yetiştirdi.

Sivas’ta yapılamaz denileni yaptı, şimdi taleplere yetişmekte zorlanıyor

Antalya’da gördüğü seralardan etkilenen vatandaş, 5 dönüm arazi üzerine kurduğu serada yıllık yaklaşık 100 ton domates üretiyor.
Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Kenan Oğuzhan, çevresindekilerin yetişmez dediği domatesi yetiştirdi. Antalya’ya tatile gittiğinde gördüğü seralardan etkilenen Kenan Oğuzhan, Sivas’ta arazisi üzerinde kurmak istedi.

5 dönümlük arazisi üzerinde birbirinden bağımsız 12 sera kuran Oğuzhan, domates fidelerini dikerek büyütmeye başladı. Mevsimsel şartlar itibariyle açık arazide zor yetişen domatesi kurduğu serada yetiştiren Kenan Oğuzhan, 10 yıldır domates yetiştirerek satış yapıyor.

“5 DÖNÜM SERA KURDUK, BAŞARILI OLDUK”

Antalya’da gördüğü seralardan etkilendiğini ifade eden Kenan Oğuzhan, “Antalya’ya gittiğimde gördüm. Burada yapılabilir mi? diye denemeye çalıştım. 5 dönüm sera kurduk, başarılı olduk, 10 yıldır da devam ediyoruz. Burada rakım bin 350. Yetiştirmek gerçekten zor ama isteyen yapıyor. Aslında Sivas’ın her yerinde sebze yetişir. Yeter ki tekniğini ve eğitimini görmek lazım” diye konuştu.

“70 İLA 100 TON ARASI ÜRÜN ALIYORUZ”

Genellikle vatandaşların buradan alışveriş yaptığını söyleyen Oğuzhan, “5 dönümlük seradan 70 ila 100 ton arası ürün alıyoruz. Burada fazlamız olursa manavlara veriyoruz. Burada talep fazla olursa kendimiz tüketiyoruz. Dışarıya göre uygun fiyata verdik. Müşteri de biz de memnunuz. 8 ayrı sera var, 12 bağımsız bölüm var. Günlük hasat yapıyor ve bitiriyoruz. Yaklaşık 10’ncu aya kadar üretim devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

5 dönüm seranın 1 milyon TL’ye mal olduğunu dile getiren Kenan Oğuzhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ”Herkesin bir evi, arabası varsa bir tanede serası olması lazım diye düşünüyorum. Bunu herkesin yapmasını isterim. Hem kendilerine ek gelir olacak, hem de devlete fayda sağlamış olacak. 1 dönüm seranın maliyeti 200 bin TL civarında.”

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