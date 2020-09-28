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Sivas’ta yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı

SİVAS HABERLERİ  | 28.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

İtfaiye haftası nedeni ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulunan İtfaiye Teşkilatına, Bilgin yeni itfaiye binasının ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası ve Sivas itfaiyesinin kuruluşunun 216’ıncı yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti.

İtfaiye haftası nedeni ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ziyarette bulunan İtfaiye Teşkilatına, Bilgin yeni itfaiye binasının ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi.
Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası ve Sivas itfaiyesinin kuruluşunun 216’ıncı yıl dönümü nedeniyle Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve itfaiye personeli başkan Bilgin’e çiçek takdiminde bulundu. Öte yandan Hilmi Bilgin’e yıl boyunca yapılan yazılı ve sözlü faaliyetler hakkında bilgiler verildi.2 tulumbacı kıyafetli itfaiye erinin katılması da dikkat çekti. Ziyarette açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, İtfaiye personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek, “Zor bir görevi üstleniyorsunuz. İtfaiye değimiz zaman eskiden akla ilk yangın geliyordu. Ancak son günlerde dünyanın değişimi ve gelişimiyle birlikte bugün itfaiye AFAD ile koordineli bir şekilde her alanda sahada olan birimimiz. Rabbim’e şükürler olsun bugüne kadar ilimizde itfaiye personelimizin fedakâr çalışmalarıyla birlikte çok büyük sıkıntılı işlerle karşılaşmadık. Bundan sonra da bizde gelişen teknolojiyle birlikte alet araç gereç ve ekipman noktasında itfaiye teşkilatımızı güçlendirerek hemşerilerimizin can ve mal güvenliği noktasında gerekli tedbirleri alacağız” dedi.
Yeni itfaiye binasının ihalesi yapıldı
Başkan Bilgin, yeni itfaiye binasının ihalesini yaptıklarını belirterek, “İtfaiye müdürlüğümüzün ana okullarda ilk ve ortaokullarda hatta liselerde önleyici tedbirlerin alınması uyarıcı ve eğitici seminerlerin toplantıların verilmesini esas alan çalışmalarını önemsiyoruz. Çünkü bu noktada toplumun bilinçlendirilmesi hem can güvenliği hem mal güvenliğini sağlaması açısından çok önemli. Bu vesileyle ben itfaiye teşkilatımızın haftasını kutluyorum. Her birim Sivas için çok çalışmalı diyoruz ama itfaiye birimi eğitici çalışmalarla ön planda olmalı. Teşkilatımız inşallah yangın ve afetle karşı karşıya kalmaz ancak her zaman da hazır olması gerekiyor. Bu noktada üstümüze düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeni itfaiye binamızın ihalesini yaptık. İnşallah seneye bitmiş olacak. Hem itfaiye teşkilatımıza hem de Sivas’ımıza bir eser kazandırmış olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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