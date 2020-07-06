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Sivas’ta yerli motor teknolojisi çalışmaları

SİVAS HABERLERİ  | 06.07.2020 13:11 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversite’sinde bir akademisyen tarafından geliştirilen milli motor projesi ile yerli motor teknolojisine katkı sağlanacak.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversite’sinde bir akademisyen tarafından geliştirilen milli motor projesi ile yerli motor teknolojisine katkı sağlanacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. İlker Temizer’in millî motor teknolojisi alanında yaptığı çalışma TÜBİTAK’tan destek aldı. Koordinasyonu Dr. İlker Temizer tarafından yapılacak olan 120M143 Numaralı ‘’Direkt Püskürtmeli Dizel Motorunda Yönlendirilmiş Yakıt Enjeksiyonuna Sahip Yüksek Performanslı ve Düşük Emisyonlu Yanma Odası Tasarımının Deneysel Ve Kuramsal Olarak İncelenmesi’’ isimli millî motor çalışması, TUBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Program kapsamında 303 bin 147 TL bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.Tasarımı proje ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan düşük emisyon ve yüksek performansın amaçlandığı yeni motorun, farklı yakıt püskürtme stratejileri ve uzun süreli dayanım testleri gerçekleştirilirken aynı zamanda, motordaki yanma dinamiğinin yağlama ve triboloji üzerindeki etkilerinin de deneysel olarak incelenmesi hedefleniyor.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turhan Kurşun, Teknoloji Fakültelerinin Türkiye’de 2011 yılında kurulduğunu ve şu anda da 23 tane fakülte bulunduğunu belirterek, “Teknoloji fakültelerinin temel amacı, uygulama becerisi yüksek olan, nitelikli, yeni nesil uygulama mühendislerini yetiştirmektir. Teknoloji Fakültesi olarak öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımızla başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Bunu öğrencilerimizin geçtiğimiz yıllardaki başarılarına baktığımızda da görebiliriz. Yine hocalarımız yayın ve proje alanında oldukça başarılılar. Bu başarılarının devamını bekliyoruz. Tek sıkıntımız öğrenci sayısının azlığı. Tabii bu Türkiye’de yaşanan genel bir durum. Sadece bize ait olan bir durum değil. 2023 Eğitim Vizyonu’nda teknik liselerin tekrar yapılandırılarak Teknoloji Fakültelerinin öğrenci sayısının artırılacağı söylenmektedir. Bu şekilde öğrenci sayısı problemimizi gidereceğimize inanıyorum. İlker Hoca önemli bir projeye imza attı. 300 bin değerinde bir proje. İnşallah bu projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırır ve buna bağlı olarak daha büyük projeler yapar diye umut ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.
“ Yerli Motor Teknolojisine Katkı Sağlayacak”
Dr. Öğr. Üyesi İlker Temizer ise yaptığı açıklamada, “Çalışmamız TÜBİTAK 3501 Projesi kapsamında yaklaşık 300 bin TL’lik hibeyle tarafımıza sunuldu. Bu bağlamda bir yürütücü, bir araştırmacı, 3 yüksek lisans öğrencimizle birlikte projeyi yürüteceğiz. Projemiz başarıya ulaştıktan sonra inşallah yerli motor teknolojisine katkı sağlayacak. Millî motor teknolojisini ilerletecek. Katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesi için gerekli patent çalışmalarını gerçekleştireceğiz ve daha sonra bu ürünü ülkemizin ve milletimizin faydasına kullanmayı umut ediyoruz. Projemiz 36 aylık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecek. 2023 yılında bitmesini planlıyoruz. Bu projemiz aslında son zamanlarda ülkemizde yaygın bir şekilde kullanılan ve millî proje hamlesi olarak ifade edilen projelere destek niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla ülkemizde üretilecek, katma değeri yüksek millî motorların üretimi noktasında yerli bir yanma odası tasarımıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizde birçok taşıtta, özellikle kara ve deniz taşıtlarında, kullanılacak millî motor projesi kapsamında değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

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