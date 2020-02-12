YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta yoğun kar yağışı

Sivas’ta yoğun kar yağışı

SİVAS HABERLERİ  | 12.02.2020 10:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta etkisini arttıran yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.Sivas’ta kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Sivas’ta etkisini arttıran yoğun kar yağışı ile şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Sivas’ta kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Zaman zaman tipi şeklinde gerçekleşen yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde adeta göz gözü görmedi. Yoğun kar yağışına rağmen dışarıya çıkıp yürümek zorunda kalanlar kapla kaplandı. İlginç görüntüler oluştu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Yağan karla birlikte hava sıcaklığı da arttı. Geçtiğimiz gün -30 derecelere kadar düşen hissedilir ısı gün içinde -10 dereceye kadar geriledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Kütahya'da 4 şüpheli kaçak kazı yaparken yakalandı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

’Buza İlkadım’

’Buza İlkadım’

Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Mersin’de öğrencilere 12 bin paket bakliyat dağıtıldı

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

Kruvaziyer turizminde koronavirüs sonrası Akdeniz limanlarına ilgi

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Namaz Vakitleri 12 Şubat Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:22
Öğle
12:51
İkindi
15:43
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Sivas Nöbetçi Eczaneler12 Şubat Çarşamba

Sıhhat Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

MHP’li vekilden VAR tepkisi

MHP’li vekilden VAR tepkisi

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Sivasspor'un yeni transferi Claudemir: "Lider olmak büyük bir başarı"

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Lider Sivasspor kalan maçlarını final olarak görüyor

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Sivasspor’un başarısına Japon büyükelçi de kayıtsız kalmadı

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Lider Sivasspor'da transfer çalışmaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.