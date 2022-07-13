Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobilin yol kenarına savrulması sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

A.Ç. (31) yönetimindeki 34 KT 9328 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun il merkezi girişi yakınlarında yol kenarına savruldu.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ö.Ç. (10), E.Ç. (5) ve M.Ş. (59) yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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