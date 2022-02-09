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Sivas'ta yolcu otobüsünde 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

09.02.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta yolcu otobüsünde 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan aramada 57 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheli gördükleri bir otobüsü takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları otobüste yaptıkları aramada 57 kilo 300 gram kubar esrar buldu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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