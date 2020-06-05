YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta yürüyemeyen sokak kedisi "Şanslı" tedavi edildi

Sivas'ta yürüyemeyen sokak kedisi "Şanslı" tedavi edildi

SİVAS HABERLERİ  | 05.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

Sivas'ta yürüyemeyen sokak kedisi "Şanslı" tedavi edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir hayvanseverin sokakta bulduğu yürüme güçlüğü çeken kedi tedavi edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen, sokakta bulunarak kendisine getirilen yürüme güçlüğü çeken kedinin omurlarının zarar gördüğünü tespit ederek müdahale etti.

"Şanslı" adı verilen kedinin tedavisini üstlenen Şen, yaklaşık 1 ayda hayvanın yürümesini sağladı.

Veteriner hekim Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şanslı"nın kendisine getirildiğinde bel omurlarındaki hasar nedeniyle arka ayaklarını sürüyerek hareket ettiğini söyledi.

Bir plan dahilinde Şanslı'nın tedavisine başladığını ve ameliyatlarla sağlığına kavuştuğunu belirten Şen, "İsminin açıklanmasını istemeyen hayvansever vatandaşımız Şanslı'ya bu süre zarfında evinde çok iyi baktı. Onun da destekleriyle yaklaşık 1 aylık süreçte Şanslı sağlığına kavuştu ve şimdi koşup oynuyor." dedi.

Şen, "Şanslı"yı sokakta bulup kendisine getiren hayvanseverin sahıplendiğini de belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Bursa'da "Şehit Erman Özcan" uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Dilovası Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Melekbaba Mahallesinde değişim sürüyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

Edremit’te kesilen kavak ağaçlarının yerine badem fidanları dikiliyor

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de bacaklarından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:05
Sabah
04:58
Öğle
12:35
İkindi
16:32
Akşam
20:03
Yatsı
21:47

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Altınay Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sivasspor'da kaleciler çalıştı

Sivasspor'da kaleciler çalıştı

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.