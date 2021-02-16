Sivas'ta yüz yüze eğitime yarın ara verilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verileceği bildirildi.

Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nihayet kış kendini yeniden hatırlattı. Yoğun kar yağışı, fırtına devam ediyor. Sivas genelinde bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime çarşamba günü ara veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının geceden itibaren etkisini yoğun olarak göstereceğini belirten Ayhan, kamu kurumlarında engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin de izinli sayılacağını kaydetti.

