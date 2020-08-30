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Sivas’ta Zafer Bayramı

SİVAS HABERLERİ  | 30.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.30 Ağustos Zafer Bayramı Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile gerçekleşti.

Sivas’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
30 Ağustos Zafer Bayramı Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile gerçekleşti. Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi’ne ait çelenkler anıta sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sosyal mesafe kuralına göre yapılan çelenk sunma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı protokol üyeleri ve gaziler katıldı. Tören Sivas Valisi Salih Ayhan’ın konuşması ve şeref defterini imzalaması ile son buldu.

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Sivas Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:38
İkindi
16:18
Akşam
19:14
Yatsı
20:37

Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Bağdat Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Özışık Eczanesi
Merkez
Taşhan Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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