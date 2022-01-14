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Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

14.01.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edilen banka müdürü tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta zimmetine yaklaşık 2,5 milyon dolar geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bankanın şube müdürü tutuklandı.

Bir bankanın 2 şubesinde müdürlük yapan B.T. (47), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentteki bir bankanın müşterileri, hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurmuş, durumun tespit edilmesi üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

İlk etapta 8 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği tespit edilen şube müdürü B.T, polis ekiplerince dün gözaltına alınmıştı.

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