YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'taki barajda su samuru görüntülendi

Sivas'taki barajda su samuru görüntülendi

24.12.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'taki barajda su samuru görüntülendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın karla kaplı kıyısında güneşlenen su samuru görüntülendi.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle Pusat-Özen Barajı'nda su yüzeyi kısmen buz tuttu.

Devlet Su İşleri tarafından 2009'da Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine baraj kurulması nedeniyle tamamen boşaltılarak yaklaşık 1 kilometre üst kısma taşınan köyün, su altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi de suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

Soğuk havada barajdaki ağaçlar güzel manzaralar ortaya çıkardı. Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ağaçlık alanda gezinen köpeklerin yüzlerinin kırağıyla kaplanması ilginç görüntü oluşturdu.

Soğuk havanın etkisiyle kısmen donan barajın kıyısında, kar üzerinde güneşlenen su samuru da görüntülendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Akşama hazırım""Akşama hazırım"
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldiSivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Sivas Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:14
Sabah
07:44
Öğle
12:36
İkindi
14:58
Akşam
17:19
Yatsı
18:44

Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Akın Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Şeyda Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.