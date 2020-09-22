Sivas’tan istihdama bir katkı daha

Kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılması için geliştirilen proje kapsamında 3 yıl içerisinde 30 kişiye kadar istihdam sağlanacak.

Sivas Belediyesi tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik 3 yıllık protokol imzalandı. Öte yandan imzalanan protokol ile 30 kişinin istihdam edebileceği Ayrıştırma Tesisi kuruluyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, imza merasiminde açıklamalarda bulundu. Başkan Hilmi Bilgin, kullanılmış eşyaların ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlaması yönünde önemli bir proje olduğunu belirterek, “Sıfır Atık Projesi kapsamında şehrimizde 2 yıldır uygulanan kullanılmış giysilerin geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmanın yenilenmesi için bir aradayız. Firmamıza geçen iki yıllık süre içerisinde göstermiş oldukları özverili çalışma için teşekkür ediyoruz. Sıfır atık kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve kullanılmış giysilerin tekrar ekonomiye kazandırılması adına bir çalışma yapıyor. Bu noktada aksaklıkları eksiklikleri de gidererek Sıfır Atık Projesine destek verecek şekilde çalışmalar devam edecek ve firmamızın verdiği taahhüt çerçevesinde 3 yıl içerisinde en az 20-30 kişinin çalışabileceği Ayrıştırma Tesisi kuracak. Böylelikle çöplerin, kullanılmış giysilerin, kullanılmış eşyaların tekrar ekonomiye kazandırması ve istihdam sağlaması adına önemli bir proje. Sivas’ın daha yaşanabilir bir şehir olması için, Belediye ekipleri başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla özverili bir şekilde çalışıyoruz. Özel sektörle de bu tür protokollerle her alanda geri dönüşümü sağlayarak istihdama katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu sebeple bu protokolü çok önemsiyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından protokol imzalandı.

