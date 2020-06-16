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Siverek Atık Su Arıtma Tesisi çevreyi koruyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 16.06.2020 15:10 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde atık su arıtma tesisi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.Siverek Atık Su Arıtma Tesisinde, ilçenin kanalizasyon atıklarından, biyogaz, tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretip ve park-bahçe sulaması için temiz su üretimi yapılıyor.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde atık su arıtma tesisi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Siverek Atık Su Arıtma Tesisinde, ilçenin kanalizasyon atıklarından, biyogaz, tesisin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretip ve park-bahçe sulaması için temiz su üretimi yapılıyor. Tüm Şanlıurfa’da alt yapı hizmetlerini sürdüren ve kalıcı çalışma ile projeler sergileyen ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Siverek ilçesinde 35 bin metrekare alana kurulan, günlük olarak 21 bin metreküp suyu arıtarak 2030 yılına kadar ilçenin ihtiyacına cevap verecek şekilde yapılan tesis verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Tesiste uzman teknik ekipler tarafından günlük kontroller yapılarak ileri biyolojik arıtma tesisi özelliği de taşıyan alanda çeşitli periyotlarla numuneler alınarak laboratuvar ortamında tahlillerinde yapılmaktadır.

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