YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Siverek’te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

Siverek’te ana okullarına drama ve robotik kodlama sınıfları yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.09.2020 14:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi’ kapsamında 4 ana okulda drama, robotik kodlama sınıfları yapıldı.Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınnar’ın girişimleri sonucu Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa anaokullarına yönelik ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi’ kapsamında ilçe merkezi ile Kırsal Mahallelerde anaokullarında iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi’ kapsamında 4 ana okulda drama, robotik kodlama sınıfları yapıldı.
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınnar’ın girişimleri sonucu Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa anaokullarına yönelik ‘Keşfet, Yap, Öğren; Okul Öncesine Güven Projesi’ kapsamında ilçe merkezi ile Kırsal Mahallelerde anaokullarında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay içinde tamamlanan projede kapsamında bulunan ana sınıflarında, çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlayan, kendilerini keşfetmelerine olanak tanıyan, bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor gelişmelerini destekleyici öğrenme merkezleri, Bilim, Teknoloji ve Sanat Sınıfları, Drama ve Müzik Sınıfı, Robotik Kodlama Atölyesi ve oyun odaları ile alanları oluşturuldu. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, "Eğitim ve öğretimde her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen başta Şanlıurfa Milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Karacadağ Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum. Çok güzel ve faydalı bir projeye daha vekilimiz vesile oldu. Bu proje sayesinde ihtiyaçları tespit edilen, gerek merkezde ve gerekse kırsalda bulunan anaokullarımızda iyileştirme çalışmaları yapıldı. Dört ay gibi kısa bir sürede bu anaokullarımızın A’dan Z’ye tüm malzemeleri temin edildi. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi
Proje Koordinatörü Hatice Kandemir’de yaptığı açıklamada, "Projemiz eğitim öncesi anaokulunu kapsamakta, merkezde 2, kırsalda 2 olmak üzere 4 anaokulumuzu kapsamakta. Bu proje Karacadağ Kalkınma Ajansı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklaşa gerçekleştirildi. Projenin adından da anlaşılacağı gibi, çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlayacağız. Bu çalışmada her zaman yanımızda olan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nuri Kapanoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecekDuygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: Soruşturmanın seyrini değiştirecek
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bafra’da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Şırnak’ta şehit askerler törenle memleketlerine uğurlandı
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali devam ediyor
Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası
Gaziantep'te ölen kadının yakınlarından "cinayet" iddiası

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:42
Sabah
06:02
Öğle
12:24
İkindi
15:53
Akşam
18:36
Yatsı
19:51

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Aslı Eczanesi
Haliliye
Esin Eczanesi
Haliliye
Günay Eczanesi
Haliliye
Kırmızılar Eczanesi
Eyyubiye
Mertcan Eczanesi
Karakopru
Demirkol Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
Şanlıurfa’da 60 çocuğun hayatını değiştirecek proje
Şanlıurfa’da kış hazırlıkları başladı
Şanlıurfa’da kış hazırlıkları başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.